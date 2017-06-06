Віце-президент США назвав Росію однією з головних загроз у світі

Віце-президент США Майкл Пенс назвав Росію, Іран і тероризм головними загрозами в світі, у боротьбі з якими США будуть допомагати своїм союзникам по НАТО. Про це він заявив під час свого виступу в аналітичному центрі з Atlantic Council, передає РБК.

"Спроби Росії перекроїти міжнародні кордони силою і спроби Ірану дестабілізувати Близький Схід, а також глобальна загроза тероризму, яка може завдати удару в будь-який час у будь-якому місці - здаються, у світі сьогодні небезпечнішими, ніж будь-коли після падіння комунізму чверть століття тому", - сказав Пенс.

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Він зазначив, що США готові виконувати свої союзницькі зобов'язання перед НАТО "діяти за принципом, що напад на одного [члена НАТО] - це атака на всіх нас".

За його словами, НАТО має продовжувати розвиток, враховуючи появу нових і старих супротивників, для того, щоб "протистояти загрозам сьогоднішнього і завтрашнього дня, особливо загрозу тероризму".

Пенс додав, що США "будуть продовжувати зміцнювати зв'язок між американською нацією і народами Європи на благо майбутніх поколінь".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп назвав Росію джерелом загроз. «Ми повинні бути твердими, ми повинні бути сильними. Майбутнє НАТО має фокусуватися на тероризмі та міграції, а також на погрози з Росії, східних і південних кордонах НАТО», - підкреслив Трамп.