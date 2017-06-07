В результаті нападу на парламент і мавзолей в Ірані постраждали 13 осіб - ЗМІ

Не менше восьми людей отримали поранення в результаті нападу на будівлю іранського парламенту в Тегерані, повідомляє Медуза з посиланням на агентство Mehr.

Крім того, за інформацією агентства, п'ять людей були поранені під час нападу на мавзолей імама Хомейні на південь від Тегерана. Стрілянина в парламенті і напад на мавзолей почалися одночасно, відзначають іранські ЗМІ.

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Як повідомляє Press TV, на парламент напали не менше чотирьох осіб. Депутати парламенту розповідають, що вони були озброєні автоматами Калашникова. Раніше повідомлялося, що один з охоронців парламенту був убитий. Будівля парламенту оточено.

ЗМІ повідомляли також, що на мавзолей Хомейні напали три людини. Двоє були затримані, третій привів в дію пояс смертника. Про загиблих в районі мавзолею не повідомляється.