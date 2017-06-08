"Це критично важливо": американський режисер розповів, чому перейшов на бік Путіна у своєму фільмі

Американський режисер Олівер Стоун розповів, чому він вирішив зробити фільм про президента РФ Володимира Путіна.

За його словами, кінокартина придумана, щоб уникнути загострення пристрастей між Кремлем і США.

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Про це постановник розповів в інтерв'ю журналу Startribune.

Стоун вважає, що подивившись фільм американці змінять своє ставлення до РФ і Путіна.

"Це критично важливо для Сполучених Штатів – зрозуміти іншу точку зору. Я зацікавлений в тому, щоб запобігти подальше погіршення відносин", - сказав він.

Фільм Стоуна, з уривками з якого ознайомилися деякі журналісти, вже викликав критику на адресу режисера з боку ряду ЗМІ в США.

Автору дорікають в проросійській позиції і в симпатіях до російського президента.