Екзит-поли: на виборах у парламент Британії лідирує Консервативна партія

За даними екзит-полів, на виборах у парламент Великобританії лідирує Консервативна партія. Про це повідомляє телеканал "Бі-бі-сі".

Очікується, що консерватори отримають 314 місць у парламенті з 650.

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Друге місце, попередньо, займає Лейбористська партія, представники якої можуть отримати 266 мандатів.

Трійку лідерів може замкнути Шотландська національна партія, отримавши 34 місця.

Раніше опитування показало, що консерватори випередять лейбористів на 10% на виборах у Британії.