Армія Філіппін нанесла авіаудари по позиціях ІД: загинули 8 бойовиків та 10 військових

Армія Філіппін в ході операції проти ісламістів на півдні країни знищила вісьмох іноземних бойовиків, серед яких був у тому числі один виходець із Чечні, а також саудівці, малайзійці, індонезійці і єменці, передає РБК з посиланням на Reuters.

В результаті удару, нанесеного по позиціях ісламістів в Мараві 1 червня, також помилково загинули десять філіппінських військових.

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У Мараві вже більше тижня тривають зіткнення військових і бойовиків, пов'язані з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".

Бої, жертвами яких стали більше ста осіб, почалися після спроби затримати місцевого лідера ісламістів.

Президент Родріго Дутерте минулого тижня запровадив воєнний стан на острові Мінданао, де знаходиться Мараві.

23 травня філіппінські служби безпеки спробували заарештувати Існілона Хапілона - філіппінського бойовика, що входить в американський список найбільш розшукуваних терористів.

Десятки бойовиків чинили опір, а потім захопили райони міста з населенням у 200 тисяч чоловік і взяли заручників.

З тих пір філіппінська армія, в тому числі за допомогою авіаударів, намагається витіснити ісламістів з міста.

Велика частина мирних жителів покинула Мараві, проте близько двох тисяч людей не змогли вибратися з міста.