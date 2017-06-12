Навальний переніс сьогоднішню акцію в Москві з узгодженого місця в неузгоджене

Російський опозиціонер Олексій Навальний відмовився проводити антикорупційну акцію на проспекті Сахарова за маршрутом, погодженим із владою, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Ми скасовуємо мітинг на Сахарова і переносимо наш дуже мирний захід", - написав політик у своєму блозі.

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"Закон на нашій стороні і Конституційний суд на нашій стороні", - додав Навальний у відеозверненні.

У мерії і прокуратурі Москви назвали такий крок провокацією і заявили, що правоохоронні органи "будуть змушені приймати всі необхідні заходи для припинення провокацій, масових заворушень".

На 12 червня в Москві призначено мітинг проти корупції, заявлений Навальний і його прихильниками. Загальну кількість можливих учасників акції організатори оцінили в 15 тисяч чоловік.

Мерія погодила акцію, але організаторів мітингу не влаштували умови влади, які стосувалися встановлення звукової апаратури.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня пройшов антикорупційний мітинг відразу в декількох містах Росії після публікації розслідування ФБК "Він вам не Дімон". У ході мітингу було затримано близько тисячі осіб. Кілька учасників мітингу були запідозрені в застосуванні насильства по відношенню до поліцейських.