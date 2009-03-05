Китай збільшить військові видатки

Влада Китаю заявила про намір збільшити в 2009 р. видатки на оборону на 14,9% - до 480,3 млрд юанів (68,94 млрд дол.), передає Associated Press.

Цю інформацію представив офіційний представник Всекитайських зборів народних представників Лі Чжаосин. За його словами, збільшення військового бюджету не становить загрози жодній державі і буде, переважно, спрямоване на збільшення грошового утримання солдатів і офіцерів Народно-визвольної армії КНР.

Військовий бюджет Китаю в 2008 р. становив 418 млрд юанів (60 млрд дол.). Чисельність китайської армії становила 2,3 млн. осіб.

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