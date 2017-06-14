Путін знайшов "винного" в конфлікті України і Росії

Президент РФ Володимир Путін заявив, що уряд Сполучених Штатів зробив одним з головних напрямків своєї політики "прагнення не допустити зближення України з Росією". Таку думку він висловив в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Соуну, повідомляють РИА Новости.

"Філософія американської міжнародної політики в цьому регіоні полягає в тому, що потрібно ні в якому разі не допустити зближення України і Росії, тому що в цьому хтось вбачає якусь загрозу. Хтось вважає, що це джерело зростання могутності Росії, і потрібно у що б то не стало перешкодити будь-якому зближенню Росії і України", — сказав Путін.

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Раніше, Путін в інтерв'ю режисерові Оліверу Стоуну заявив, що збройний конфлікт між США і Росією ніхто б не пережив. Також він вважає, що не втрачає надії на зміни в російсько-американських відносинах.

"Надія є завжди, поки нас не понесуть в білих тапках на кладовище", - відповів Путін на питання, чого можна, на його погляд, чекати від перемоги республіканця Дональда Трампа на виборах президента.