Україна висилає двох румунських дипломатів

Причиною випровадження румунських дипломатів з території України є дії, спрямовані на нанесення шкоди безпеці України. Про це "Українській правді" повідомило джерело, наближене до дипломатичних кіл.

Так, за словами співрозмовника, дипломати, а саме військовий аташе з питань оборони Філіп Раду та секретар генконсульства Румунії в Чернівцях Юстиніан Фокша, "вчинили дії, спрямовані на нанесення шкоди безпеці України" та порушили конвенції про дипломатичні і консульські зносини.

"Вони вживали зусилля щодо поширення у румуномовному середовищі України уніоністських і сепаратистських настроїв. Здійснювали приховане фінансування громадських організацій й культурологічних товариств, що пропагують антиукраїнські ідеї", - наголосив співрозмовник.

Також, за його словами, вони "здобували тенденційну інформацію щодо органів державної влади України з метою її подальшого використання у заходах з дискредитації нашої країни на світовій арені".

Співрозмовник також зазначив, що "у двосторонній співпраці з Україною офіційний Бухарест активно послуговується подвійними підходами, які полягають у тому, що з одного боку, Румунія, як країна-член ЄС та НАТО, активно демонструє свою підтримку курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. А з іншого, використовуючи відповідні інструменти ЄС та НАТО, втручається у внутрішні справи України, зокрема, у питання сучасної мовної політики в Україні, застосовуючи тактику моделювання штучних підстав для звинувачення сусідніх країн, зокрема України, де проживає румунська громада, у недотриманні прав національних меншин", - додав співрозмовник.

Також він зазначив, що Румунія зареєструвала у Європейському Парламенті проект Резолюції про сприяння забезпеченню права особам, що належать до румунської меншини на навчання рідною мовою в Україні.

"У південно-західних регіонах України офіційним Бухарестом, за допомогою консульських установ та румунських неурядових і громадських організацій, активно формується прорумунська громадська думка та сепаратистські настрої. На сьогоднішній день уже опрацьовується питання створення так званого "солотвинського автономного округу", - зазначив співрозмовник.

Також він зазначив, що Бухарест цілеспрямовано намагається заблокувати життєво важливий для нашої держави економічний проект з відновлення глибоководного суднового ходу "Дунай - Чорне море".

У прес-службі МЗС так само, як і раніше, не коментують інформацію про випровадження румунських дипломатів, зазначає "Українська правда".