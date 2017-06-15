Туреччина спорудила 700-кілометрову стіну на кордоні з Сирією

Туреччина завершила спорудження 700-кілометрової стіни уздовж кордону з Сирією з метою не допустити проникнення терористів на територію країни, повідомляє Hurriyet.

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На загородженні незабаром будуть також встановлені системи освітлення, сенсорні датчики і камери спостереження, до роботи прикордонників будуть підключені дрони.

Раніше повідомлялося, що Туреччина має намір звести стіну на кордоні з Іраном в рамках заходів проти забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).