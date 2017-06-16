Це буде згубно: президент Німеччини застеріг Кремль від втручання у вибори

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг Росію від спроб втрутитися у вибори в Бундестаг, які пройдуть в Німеччині 24 вересня, повідомляє Deutsche Welle.

"Якщо справа дійде до того, що Москва" спробує вплинути на результат голосування, "це призведе до неминучого подальшого виснаження того резерву спільних цінностей", який є у двох країн, підкреслив Штайнмайер. "Як для однієї, так і для іншої сторони це буде згубно", - попередив він.

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Штайнмаєр вважає, що відчуження між Європою і Росією продовжує зростати протягом вже півтора десятиліття.

Як повідомляв УНІАН раніше, більшість учасників з'їзду Лівої партії в Ганновері проголосували проти пропозиції поміркованого крила засудити "анексію Криму Росією, що суперечить міжнародному праву" і війну на сході України, а також порушення прав людини в РФ та Китаї.