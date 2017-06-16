Сенат США дозволив NASA співпрацювати з Росією попри санкції

Сенат Конгресу США схвалив поправку, що виводить з-під дії законопроекту про санкції стосовно Російської Федерації співпрацю NASA з Москвою, а також спільні з РФ комерційні запуски в космос. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що необхідність внесення таких змін була викликана тим, що NASA, а також Міністерство оборони США використовують російські ракетні двигуни на ракетах-носіях Atlas V і Antares.

Читайте такожНімеччина і Австрія виступили проти нових санкцій США щодо РФ

Також було затверджено поправку про "стратегічну важливість статті 5" НАТО, зокрема напад на одного члена НАТО є нападом на всіх членів альянсу.

Як повідомляв УНІАН раніше, Сенат Сполучених Штатів Америки (верхня палата Конгресу) остаточно затвердив нові санкції проти Російської Федерації в пакеті з санкціями проти Ірану. Сенат у четвер, 15 червня, запровадив нові санкції проти Росії за її втручання у минулорічні президентські вибори шляхом кібератак на сервери Демократичної партії та бази даних виборців штатів, анексію Криму та підтримку режиму Асада в Сирії.