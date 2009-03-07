МВФ погіршив прогноз для світової економіки

Спад провідних світових економік триватиме весь 2009 р. і продовжиться наступного року. З таким прогнозом виступив перший заступник керівника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джон Ліпскі, передає Reuters з посиланням на британські ЗМІ. Він додав при цьому, що зростання провідних світових економік очікується не раніше другого півріччя 2010 р. або початку 2011 р. Крім того, на думку Дж.Ліпскі, впродовж 2009 р. очікується зростання рівня безробіття, який продовжиться в 2010 р.

"Наші розрахунки вказують на те, що спад ВВП в IV кварталі минулого року і I кварталі нинішнього - найсильніший за весь післявоєнний період", - сказав Дж.Ліпскі, зазначивши, що така ситуація вимагає рішучих дій з боку урядів і центробанків. За його словами, спільні дії країн із стимулювання внутрішнього попиту будуть віддячені, бо приведуть до зростання міжнародної торгівлі.

Раніше МВФ повідомив, що, швидше за все, спрогнозує спад світової економіки цього року, переглянувши січневий прогноз, який передбачав зростання на 0,5%, нагадує РосБізнесКонсалтинг. МВФ зазначив також, що ключовими інструментами в усуненні фінансової кризи є надання центробанками необхідної ліквідності, рекапіталізація здорових фінансових інституцій і звільнення банків від проблемних активів.