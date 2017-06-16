У Брюсселі наголосили на важливості узгодження санкцій між США та ЄС

У Брюсселі вважають, що запровадження нових обмежувальних заходів щодо будь-яких країн потрібно узгоджувати між союзниками. "Важливо, щоб нові можливі заходи були скоординовані між міжнародними партнерами задля забезпечення їхнього впливу на міжнародному рівні та збереження єдності серед самих партнерів у питанні санкцій", - наголосила в п'ятницю, 16 червня, речниця Єврокомісії, як повідомляє DW.

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Ці слова пролунали за день після ухвалення Сенатом США розширення санкційпроти Ірану та Росії. Нагадаємо, рішення верхньої палати Конгресу США про розширення обмежень проти РФ викликало різку критику з боку Берліна та Відня. Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) та канцлер Австрії Крістіан Керн (Christian Kern) засудили нові санкції щодо Росії. Мета нових обмежувальних заходів з боку США - витіснити з європейського ринку поставки російського газу та замінити його постачанням зрідженого американського, вважають Ґабріель і Керн. Речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) назвав нові санкції "самовільними діями Сенату США".

Сенат США ухвалив законопроект про нові санкції щодо Росії через її ймовірне втручання у президентські вибори в Сполучених Штатах, анексію Криму та підтримку режиму Башара Асада в Сирії. Санкції спрямовані головно проти енергетичного сектора Росії. Законопроект не дозволяє президенту США скасувати чи пом'якшити санкції без узгодження з Конгресом. Ухвала ще має пройти через Палату представників та отримати підпис глави Білого дому.