Країнам ЄС, що стоять на межі краху, може знадобитися допомога

Деяким країнам - членам Європейського союзу може знадобитися фінансова допомога у разі, якщо вони будуть на межі економічного краху. Таку думку висловив міністр економіки Німеччини Карл-Теодор цу Гуттенберг. Він зазначив, що Німеччина "ще далека від чогось подібного", уточнивши, що "в майбутньому це може бути потрібно", передає Reuters.

У лютому 2009 р. міністр фінансів Німеччини Пєєр Штайнбрюк повідомив про можливість допомоги ослабленим країнам ЄС з боку сусідів, що перебувають у кращому фінансовому становищі. Потім міністр закордонних справ країни Франк-Вальтер Штайнмайєр повідомив, що обговорюються конкретні шляхи такої допомоги.

Раніше йшлося про можливість випуску спільних облігацій Німеччиною й іншими країнами ЄС для допомоги таким учасникам зони євро, як Греція і Ірландія, чиї фінансові системи більш за інші постраждали через кризу. Німеччина ж багато разів відкидала таку можливість.

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