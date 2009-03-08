У парламентах світу жінкам належить лише 18% депутатських місць.

З урахуванням виборів, які в 2008 році пройшли в 54 країнах світу, нині загалом представники прекрасної половини людства займають лише 18% місць у вищих органах законодавчої влади, повідомляє Центр новин Організації Об`єднаних Націй.

Як відзначила на прес-конференції в штаб-квартирі ООН президент координаційної ради Міжпарламентського союзу Піа КАЕТАНО, міжнародне співтовариство поволі просувається до гендерної рівності в парламентах.

«За таких темпів мети - 30% представництва жінок у вищих законодавчих органах у всіх країнах світу - вдасться досягти не раніше ніж через 20 років», - відзначила П.КАЕТАНО.

За даними ООН, на сьогодні 30% представництва жінок у парламентах вдалося добитися лише в 32 країнах світу. Серед них, наприклад, Білорусь.

При цьому з 450 народних депутатів України жінки становлять 8%.