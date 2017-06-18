Кількість загиблих в результаті масштабної лісової пожежі в Португалії зросла до 57 (фото)
15:44, 18 червня 2017Світ
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Ще 59 осіб постраждали.
Лісова пожежа в Португалії / REUTERS
Кількість загиблих в результаті масштабної лісової пожежі в Португалії зросла до 57 осіб. Про це повідомляє Reuters.
Близько 30 чоловік, за попередніми даними, загинули, коли намагалися виїхати із зони лиха на автомобілях.
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Крім того, ще 59 осіб отримали поранення.
Нагадаємо, що в центральній частині Португалії через масштабної лісової пожежі оголосили надзвичайний стан.
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