Кількість загиблих в результаті масштабної лісової пожежі в Португалії зросла до 57 (фото)

15:44, 18 червня 2017
Світ
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Ще 59 осіб постраждали.

Лісова пожежа в Португалії / REUTERS

Кількість загиблих в результаті масштабної лісової пожежі в Португалії зросла до 57 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Близько 30 чоловік, за попередніми даними, загинули, коли намагалися виїхати із зони лиха на автомобілях.

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Крім того, ще 59 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, що в центральній частині Португалії через масштабної лісової пожежі оголосили надзвичайний стан.

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Новина в сюжеті: Лісові пожежі в Португалії
Теги: #лісова пожежа