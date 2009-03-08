Активістку, що облила соусом міністра, відпустили під заставу

Активістка екологічної організації Plane Stupid, яка облила минулої п`ятниці зеленим соусом британського міністра бізнесу та підприємництва лорда Пітера Манделсона, арештована і потім відпущена під заставу до продовження розгляду, передає британський телеканал "Скай ньюз".

"Вона була арештована офіцерами управління кримінальних розслідувань району Вестмінстер і відпущена під заставу під зобов`язання знову з`явитися до лондонської поліцейської дільниці на початку квітня", - повідомив журналістам представник Скотланд-Ярду.

Активістка організації Plane Stupid, яка виступає проти авіаційного забруднення природи, Лейла Дін вранці 6 березня без перешкод змогла наблизитися до лорда Манделсону біля виходу з його будинку і облила міністра зеленим соусом.

Активістка звинуватила міністра в тому, що дозволивши будівництво третьої злітно-посадочної смуги (ЗПС) в Хітроу, британський уряд підтримує інтереси бізнесу, а не простих людей.

У січні цього року уряд схвалив плани будівництва протягом найближчих десяти років третьої ЗПС в Хітроу за умови дотримання ряду стандартів, які екологи і місцеві жителі проте вважають недостатніми.

Сам міністр прокоментував інцидент як "дитячу витівку" і висловив подив тим, що активістка змогла без перешкод здійснити її.

РІА “Новости”