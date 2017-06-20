Генсек НАТО оголосив про завершення перекидання сил альянсу на схід

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, перебуваючи в Латвії, оголосив завершеним перекидання військ альянсу на східний фланг, до країн Балтії і Польщі, передає dw.com.

"З сьогоднішнього дня передислокація завершена", - заявив він на церемонії на військовій базі в Адажи у 20 кілометрах від Риги.

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Тим самим НАТО виконало взяту рік тому у Варшаві обіцянку "захистити союз, відреагувати на агресію та зберегти мир", - підкреслив Столтенберг. Він вважає кількість військ в регіоні достатньою, продовження перекидання не планується.

У той же час Столтенберг закликав країни альянсу продовжувати пошук шляхів для діалогу з Москвою. Ніхто не хоче повертати часи холодної війни, підкреслив генсек НАТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Латвії на військовій базі поблизу міста Адажи у понеділок, 19 червня, офіційно розпочав свою діяльність мультинаціональний батальйон НАТО, який очолює Канада

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс на липневому саміті 2016 року прийняв рішення про перекидання сил НАТО на східний фланг, в країни Балтії і Польщі, в якості гарантії їх безпеки на тлі агресії Росії в Україні.