У Латвії розпочав діяльність батальйон НАТО для стримування РФ

У Латвії на військовій базі поблизу міста Адажі у понеділок, 19 червня, офіційно розпочав свою діяльність мультинаціональний батальйон НАТО, який очолює Канада, повідомив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає День з посиланням на Delfi.

Читайте такожНАТО посилить присутність у східних країнах Альянсу під час російсько-білоруських навчань

"Ці сили посилають дуже чіткий сигнал: НАТО виступає як єдине ціле... І ці сили - тільки одна частина більш широкої картини. НАТО розгортає бойові підрозділи в Естонії, Литві та Польщі. Ці бойові групи служать спільній меті - захистити наш альянс і стримувати агресію", - сказав Столтенберг.

Крім канадців і латишів до складу батальйону входять військові з Албанії, Італії, Іспанії, Польщі та Словенії. Всього більше однієї тисячі осіб.

Нагадаємо, Чорногорія 5 червня офіційно стала 29-м членом НАТО.