Лавров назвав розширення санкцій проти РФ "русофобською одержимістю"
Лавров переконаний, що провину за будь-яку подію, яка не подобається американським конгресменам, намагаються звалити на РФ.
Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав розширення санкцій проти Росії через ситуацію на сході України «русофобською одержимістю».
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з главою МЗС Франції.
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"Це (розширення санкцій - УНІАН) атмосферу, звичайно, не поліпшує. Санкції вкотре приймаються на рівному місці. Посилання на ситуацію в Україні, по-моєму, у всіх серйозних спостерігачів викликає посмішку", - сказав Лавров.
"На жаль, наші колеги в ЄС сховалися за таку лукаву формулу "санкції будуть зняті, як тільки Росія виконає Мінські домовленості". Ми запрошуємо наших європейських друзів в ЄС ще раз почитати Мінські домовленості - там досить зрозуміло написано, хто і що повинен робити, і в якій послідовності", - додав він.
За словами Лаврова, в зв'язку з розширенням санкцій нічого, крім жалю, висловити не можна з "приводу цієї русофобської одержимості наших американських колег".
"Вона вже переходить всі межі. Порошенко не може виконати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями, а санкції - проти Росії", - сказав Лавров і додав, що аналогічна ситуація в Сирії, де "винна тільки Росія і режим Асада".
Він додав, що провину за будь-яку подію, яка не подобається американським конгресменам, намагаються звалити на РФ.