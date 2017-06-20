Лавров назвав розширення санкцій проти РФ "русофобською одержимістю"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав розширення санкцій проти Росії через ситуацію на сході України «русофобською одержимістю».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів з главою МЗС Франції.

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"Це (розширення санкцій - УНІАН) атмосферу, звичайно, не поліпшує. Санкції вкотре приймаються на рівному місці. Посилання на ситуацію в Україні, по-моєму, у всіх серйозних спостерігачів викликає посмішку", - сказав Лавров.

"На жаль, наші колеги в ЄС сховалися за таку лукаву формулу "санкції будуть зняті, як тільки Росія виконає Мінські домовленості". Ми запрошуємо наших європейських друзів в ЄС ще раз почитати Мінські домовленості - там досить зрозуміло написано, хто і що повинен робити, і в якій послідовності", - додав він.

За словами Лаврова, в зв'язку з розширенням санкцій нічого, крім жалю, висловити не можна з "приводу цієї русофобської одержимості наших американських колег".

"Вона вже переходить всі межі. Порошенко не може виконати свої зобов'язання за Мінськими домовленостями, а санкції - проти Росії", - сказав Лавров і додав, що аналогічна ситуація в Сирії, де "винна тільки Росія і режим Асада".

Він додав, що провину за будь-яку подію, яка не подобається американським конгресменам, намагаються звалити на РФ.