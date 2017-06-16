США мають координувати свої дії із союзниками у питанні нових санкцій проти РФ – МЗС Франції

Міністерство закордонних справ Франції заявляє, що Сполучені Штати Америки повинні координувати свої дії із європейськими країнами та партнерами з "Великої сімки" перед запровадженням нових санкцій проти Російської Федерації.

Як повідомляє Reuters, заява була оприлюднена наступного дня після ухвалення Сенатом США закону про нові обмежувальні заходи проти Москви, які також можуть мати вплив на компанії у Європейському Союзі.

"Впродовж декількох років ми наголошували Сполученим Штатам на складнощах, що виникають під час прийняття екстериторіального законодавства", - заявив речник МЗС Франції.

"У питаннях, які пов'язані з безпекою та європейською промисловою політикою, ми хотіли б, аби Сполучені Штати поважали необхідну взаємодію, особливо в рамках G7", - додав він.

У повідомленні зазначається, що поки незрозуміло, чи підпише президент США Дональд Трамп законодавчий акт, яким, серед іншого, буде запроваджено санкції проти європейських компаній, які беруть участь або залучені до фінансування таких енергетичних проектів як газопровід "Північний потік-2".

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 15 червня, Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Російської Федерації, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті.

Документ законодавчо закріплює та посилює 6 чинних актів, підписаних попереднім президентом США Бараком Обамою.

Сенатори також пропонують доповнити перелік фізичних осіб, проти яких запроваджені санкції, росіянами, які причетні до корупції, порушення прав людини, постачання зброї силам президента Сирії Башара Асада. Нові санкції будуть введені проти юридичних осіб у галузях видобутку вугілля, металургії та транспорту.

Члени Сенату також виступили за покарання осіб, які можуть бути причетними до кібернападів на США.

Нові санкції сенатори позиціонують як покарання Росії за її дії на міжнародній арені – ймовірне втручання в американські вибори у 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Асада. У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом’якшувати або скасовувати санкції.

Щоб нові санкції набули чинності, їх ще мають підтримати у Палаті представників, а також президент.

Перед голосуванням державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав сенаторів не обмежувати Білий дім у можливості налагодити діалог із Кремлем.