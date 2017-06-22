У Білому домі не підтверджують зустріч Трампа та Путіна на саміті G20

Білий дім на даному етапі нічого не може сказати щодо можливої особистої зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа в рамках майбутнього в липні засідання Групи двадцяти в Гамбурзі. Про це заявила заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс, передає ТАСС.

"У мене в даний час немає оголошень (стосовно цього питання)", - сказала офіційний представник американського лідера. Саміт "двадцятки" відбудеться 7-8 липня в Гамбурзі.

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Як визнав раніше в середу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, практична підготовка до зустрічі Путіна і Трампа не ведеться, оскільки конкретної домовленості про окремий контакт на полях саміту "двадцятки" ще немає.

Путін і Трамп до цих пір не зустрічалися, а лише кілька разів розмовляли по телефону.