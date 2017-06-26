На сайтах CNN посилили контроль за публікацією матеріалів про Росію
Нове правило ввели після того, як телеканалу довелося вибачатися перед радником Трампа.
Телеканал CNN заявив, що посилює правила публікації матеріалів про Росію через опубліковану раніше статтю про нібито інтерес комітету з розвідки конгресу США до обставин зустрічі в січні 2017 року на економічному форумі в Давосі радника президента Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі та директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, повідомляє 112.ua з посиланням на BuzzFeed.
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Згідно з інформацією, в суботу, 24 червня, виконавчий редактор підрозділу CNN Money Річард Барбьєрі розіслав співробітникам каналу електронний лист, в якому вимагав надсилати йому для перевірки будь-які матеріали про Росію.
"Ніхто більше не буде публікувати ніякий контент, пов'язаний з Росією, не отримавши від мене згоду", - написав він у листі.
Зазначається, що нові правила стосуються не тільки CNN Money, а і всіх онлайн-підрозділів.
Видання також зазначає, що 22 червня CNN розмістив статтю, в якій джерело в демократичній партії стверджувало про інтерес комітету з розвідки конгресу США до обставин зустрічі в січні 2017 року на економічному форумі в Давосі радника президента Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі та директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.
Пізніше матеріал видалили, а телеканал вибачився перед Скарамуччі. Радник Трампа вибачення прийняв.
Між тим, як повідомляв УНІАН, у Кремлі вже згодні на ту форму зустрічі Путіна з Трампом, яка зручна для американців".