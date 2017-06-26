На сайтах CNN посилили контроль за публікацією матеріалів про Росію

Телеканал CNN заявив, що посилює правила публікації матеріалів про Росію через опубліковану раніше статтю про нібито інтерес комітету з розвідки конгресу США до обставин зустрічі в січні 2017 року на економічному форумі в Давосі радника президента Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі та директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, повідомляє 112.ua з посиланням на BuzzFeed.

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Згідно з інформацією, в суботу, 24 червня, виконавчий редактор підрозділу CNN Money Річард Барбьєрі розіслав співробітникам каналу електронний лист, в якому вимагав надсилати йому для перевірки будь-які матеріали про Росію.

"Ніхто більше не буде публікувати ніякий контент, пов'язаний з Росією, не отримавши від мене згоду", - написав він у листі.

Зазначається, що нові правила стосуються не тільки CNN Money, а і всіх онлайн-підрозділів.

Видання також зазначає, що 22 червня CNN розмістив статтю, в якій джерело в демократичній партії стверджувало про інтерес комітету з розвідки конгресу США до обставин зустрічі в січні 2017 року на економічному форумі в Давосі радника президента Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі та директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва.

Пізніше матеріал видалили, а телеканал вибачився перед Скарамуччі. Радник Трампа вибачення прийняв.

Між тим, як повідомляв УНІАН, у Кремлі вже згодні на ту форму зустрічі Путіна з Трампом, яка зручна для американців".