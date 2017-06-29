Міноборони Іраку повідомило про повне звільнення Мосула від ІДІЛ

У міністерстві оборони Іраку заявили про повне звільнення Мосула від бойовиків терористичної угруповання «Ісламська держава», передає телеканал Sky News Arabia.

«У ІД більше не залишилося ні одного району в Мосулі. У бойовиків немає іншого виходу, окрім капітуляції. Присутність ІД в Іраку закінчилося назавжди», — йдеться в заяві оборонного відомства.

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Крім того, телеканал зазначає, що в рядах бойовиків стався розкол, а в боях в районі мечеті Ан-Нурі беруть участь всього п'ять терористів.

Операція по звільненню Мосула від «Ісламської держави» почалася в жовтні минулого року.

18 червня іракська урядова армія почала штурм древньої частини Мосула. Через три дні бойовики ІД підірвали соборну мечеть Ан-Нурі в Мосулі. Після цього прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив, що бойовики ІД визнали свою поразку, підірвавши соборну мечеть Ан-Нурі.