У США мусульманин подав позов на $100 мільйонів через піцу зі свининою

У США мусульманин подав до суду на піцерію, яка продала йому піцу з ковбасою зі свинини, видавши її за халяльну (відповідає нормам ісламу). Чоловік вимагає виплатити йому 100 млн доларів в якості компенсації, передає Бі-Бі-Сі.

Мохаммад Базз, що живе в місті Дірборн у штаті Мічиган, у своєму позові вказав, що двічі купував в ресторані Little Caesars піцу з пепероні, на якій стояло маркування "халяльний продукт".

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За словами Базз, він і його дружина зрозуміли, що їдять пепероні з свинини тільки після того, як вже скуштували піцу. Смак свинини впізнала дружина Базз, яка до переходу в іслам була католичкою. "Нам було погано до нудоти", - йдеться у судовому позові.

Коли Базз вдруге купив піцу в цьому ж ресторані, то знову виявив у ній свинину. Менеджер ресторану у відповідь на претензію чоловіка заявила, що він сам попросив наклеїти на коробку з піцою стікер "халяльна".

Базз таємно записав розмову з менеджером ресторану і вирішив звернутися до суду.

"Це дуже сумно. Мої клієнти хочуть, щоб громадськість про це дізналася. Особливо під час Рамадану... Мусульмани повинні знати, що в піці з Little Caesars може бути свинина", - заявив виданню The Detroit Free Press адвокат потерпілого.

З'їсти свинину - один з найстрашніших гріхів для мусульманина, підкреслив він.

Схожий інцидент стався в 2011 році, коли з'ясувалося, що один із ресторанів McDonald's в Дірборні продавав нехаляльную курку, стверджуючи, що її можуть їсти мусульмани. Тоді суд стягнув з мережі 700 тисяч доларів.