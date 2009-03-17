Газпром вибрав, за яким зайцем бігти

В умовах кризи витрати на реалізацію газопроводу "Південний потік" знижуватимуться.

Про це в інтерв`ю російському телеканалу «Вести» сказав заступник голови «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ.

"У будь-якій кризі, крім негативних наслідків, є й позитивні. Один з позитивних наслідків - зниження вартості капітальних витрат, які дуже сильно розігналися останніми роками. Вартість матеріалів і послуг росла випереджальними темпами навіть щодо зростання цін на самі енергоносії", - заявив О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, очікується, що витрати на реалізацію "Південного потоку" об`єктивно знижуватимуться.

Він також нагадав про необхідність для Європи цього проекту. "Європі вже 2020 року потрібно додатково 100 млрд. кубічних метрів газу. А газопроводів, щоб цей газ доставити, немає", - сказав він.

Він зазначив, що навіть якщо буде реалізовано "Північний" і "Південний" потоки та європейський проект "Набукко" (він передбачає постачання газу з району Каспію в країни ЄС через Туреччину в обхід Росії), все одно попит на газ перевищуватиме пропозицію.

О.МЕДВЕДЄВ додав, що "Газпром" отримав запрошення брати участь у "Набукко", але робити цього не буде.

"На відміну від "Набукко", у нас уже все є для того, щоб цей проект відбувся. У нас є газ, ринок, досвід технічної реалізації складних проектів, корпоративне управління. Адже мало мати матеріальні передумови, потрібно мати й проектну згоду, як цим проектом управляти", - сказав він.

"За двома зайцями поженешся – жодного не зловиш. У нас є "цільовий заєць", і ми за ним і побіжимо", - констатував заступник голови "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого, «Газпром» оцінив будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.