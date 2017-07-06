Бандитські розбірки в Чикаго: за 4 вихідних дні в перестрілках постраждали понад 100 людей

У Чикаго за чотири дні вихідних на честь Дня незалежності США понад 100 осіб були поранені, в тому числі смертельно, в результаті безладної стрілянини, яку влаштовували, як вважає поліція, місцеві бандити. Про це пише Російська служба ВВС.

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Перші повідомлення про перестрілки з'явилися вже в суботу, але найбільше постраждалих з вогнепальними пораненнями було зафіксовано ввечері в понеділок.

Місцева преса стверджує, що число загиблих досягло 15, у решти - поранення різної тяжкості.

Повідомляється, що влада Чикаго відправила в найбільш проблемні райони міста - на південні й західні окраїни - додатково 1000 співробітників поліції, які, однак, не змогли втихомирити заворушення.

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що направить на допомогу поліції чикаго агентів ФБР, щоб покласти край сутичкам злочинних угруповань, жертвами яких стають випадкові перехожі.

Видання зазначає, що стрілянина у вихідні дні з нагоди Дня незалежності стала свого роду традицією в Чикаго. Однак у минулому році на святковий вікенд постраждалих від перестрілок було значно менше - 66 осіб.

Влада Чикаго вважають, що їм вдається поступово знижувати рівень насильства на вулицях міста, принаймні, згідно зі статистикою, випадків використання вогнепальної зброї стало в цьому році на 14% менше, ніж у минулому.