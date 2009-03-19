США зачеплять чотири тропічні шторми

Чотири тропічні шторми пройдуться атлантичним узбережжям США цього року під час сезону ураганів, який починається першого червня - удвічі менше, аніж торік.

Як передає Reuters, за словами керівника метеорологічної служби AccuWeather Джо БАСТАРДІ, найбільша імовірність штормів очікується на Східному узбережжі США, але розгул стихії, можливо, торкнеться й багатої на нафту Мексиканської затоки.

Прогноз Д.БАСТАРДІ може великою мірою вплинути на американський енергетичний ринок, зокрема на оцінку попиту та пропозиції у визначенні ціни нафти.