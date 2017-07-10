На кордоні Німеччини в рамках перевірок перед самітом G20 затримали понад 600 злочинців

Правоохоронні органи Німеччини затримали 673 розшукуваних злочинця в рамках додаткових прикордонних перевірок, проведених напередодні саміту G20 в Гамбурзі.

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Про це повідомляє Hase Post.

Відзначається, що затримані скоювали злочини, які не пов'язані з проведенням саміту «великої двадцятки».

Додатковий прикордонних контроль був введений на кордоні 12 червня в цілях забезпечення безпеки зустрічі.

Нагадаємо, раніше в поліції Гамбурга повідомили, що з моменту початку протестів проти саміту G20 в місті було затримано 288 осіб.