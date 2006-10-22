Грузія готова до діалогу з Росією, переконаний грузинський президент Михайло СААКАШВІЛІ.

Він вважає, що згоди між двома країнами можна досягти, було б тільки бажання, повідомляє РБК.

На думку М.СААКАШВІЛІ у відносинах з Росією існують дві проблеми - визначення статусу Абхазії і Південної Осетії. Грузинський лідер готовий вирішити спірні питання на переговорах за участю посередників з боку Європейського Союзу.

"Ми ніколи не розпочнемо переговори, якщо не сядемо за стіл переговорів. Якщо цього захоче і Росія, ми готові хоч сьогодні, хоч у понеділок, у будь-який час. У нас є про що поговорити. Проте у нас не буде діалогу без пошани один до одного" -, заявив М.СААКАШВІЛІ.