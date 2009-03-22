Росія хоче добитися нової якості боротьби з тероризмом

За допомогою нового договору про безпеку Москва розраховує підвищити якість боротьби з тероризмом, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у суботу на Брюссельському форумі-2009.

З ініціативою про розробку договору про європейську безпеку виступив у червні 2008 року в Берліні президент Росії Дмитро Медведєв. Серед основних положень договору РФ бачить повагу до суверенітету, територіальної цілісності і політичної незалежності країн; неприпустимість застосування сили; гарантії забезпечення рівної безпеки; встановлення базових параметрів контролю над озброєннями і розумної достатності у військовому будівництві; положення про те, що жодна держава і жодна міжнародна організація не можуть мати ексклюзивних прав на підтримку миру в Європі.

"У новому договорі про безпеку ми хочемо добитися нової якості співпраці у справі боротьби з тероризмом, з нерозповсюдженням зброї масового ураження та іншими погрозами і викликами, які стоять перед нами. Чому не займатися цим на рівні існуючих структур - відповідь дуже проста: НАТО стежить за безпекою своїх членів, Організація договору про колективну безпеку допомагає своїм, члени СНД, Євросоюзу проводять власну оборонну політику з оборони і безпеки. Тобто спільною справою займаються розрізнені структури", - сказав Лавров.

Брюссельський форум - щорічна зустріч американських і європейських політичних і інтелектуальних лідерів, де обговорюються актуальні світові проблеми. Серед учасників конференції - глави держав, офіційні особи ЄС, парламентарії, сенатори, академіки і оглядачі впливових видань. Цього року основною темою триденного форуму стала глобальна фінансова криза, зміни клімату, енергетична безпека і цивільні свободи.

РІА “Новости”