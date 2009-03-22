Президентські вибори у Словаччині: залишилося два кандидати

У Словаччині в ході першого туру президентських виборів, що відбувся 21 березня, жоден із семи кандидатів не зміг заручитися необхідною для перемоги підтримкою виборців.

Як передає ІТАР-ТАСС, згідно з попередніми даними, в другий тур, який відбудеться 4 квітня, вийшов діючий глава держави Іван ГАШПАРОВИЧ і кандидат від правої парламентської опозиції екс-міністр праці республіки Івета РАДІЧОВА. Вони зібрали 46,71 і 38,05 відсотків голосів виборців відповідно.

Решта п`ять кандидатів у президенти Словаччини одержали від 1% до 5% голосів виборців.

Діючий глава держави І.ГАШПАРОВИЧ був обраний на пост президента Словаччини в другому турі виборів 17 квітня 2004 року.