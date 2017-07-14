Понад 800 тисяч колишніх жителів Мосула досі залишаються біженцями - ООН

Внаслідок боїв за іракське місто Мосул між угрупованням "Ісламська держава" (ІД) та іракською армією за підтримки очолюваної США міжнародної коаліції близько мільйона його жителів вимушено залишили місто. Від початку військової операції у жовтні 2016 року близько 200 тисяч містян повернулися додому, повідомили в ООН у п'ятницю, 14 липня, як пише DW.

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При цьому 825 тисяч залишаються переселенцями, повідомили в Міжнародній організації з питань міграції (МОМ). В організації прогнозують, що вони багато з них не зможуть повернутися до своїх домівок і в найближчі місяці, адже будинки, школи та лікарні Мосула зруйновані.

У понеділок, 10 липня, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді офіційно оголосив про повну перемогу над бойовиками угруповання "Ісламська держава" (ІД) в Мосулі. Мосул був де-факто "столицею" ІД в Іраку. Нині ісламісти контролюють переважно сільські та пустельні території на захід і південь від Мосула. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) заявила, що низка атак, здійснених у Мосулі іракськими військовими та силами міжнародної коаліції під проводом США проти ІД, порушують міжнародне гуманітарне право та можуть бути розцінені як воєнні злочини.