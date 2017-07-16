У США ввели в експлуатацію новітній ракетний есмінець "Джон Фінн"

Новітній ракетний есмінець "Джон Фінн" введений в дію в США в суботу, урочиста церемонія з цього приводу відбулася на військово-морській базі Пірл-Харбор (штат Гаваї), повідомляє прес-служба Пентагону.

Глава Тихоокеанського командування ВС США адмірал Гаррі Харріс на церемонії заявив, що поява нового корабля є сигналом для союзників і супротивників США в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні про те, що Америка має свої інтереси в цій частині світу.

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"Ми віримо в світ, який підтримується на сильної влади. І поява цього корабля каже нашим друзям і противникам, що ми дуже серйозно ставимося до цього регіону", - заявив адмірал.

Новий есмінець названий на честь американського моряка Джона Фінна, який захищав базу Перл-Харбор під час нападу японців 7 грудня 1941 року. Він отримав 20 поранень, але не залишив поле бою. За проявлений героїзм моряк був нагороджений орденом Пошани, ставши його першим кавалером. Фін помер у 2010 році у віці 100 років.