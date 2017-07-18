Росія і Китай проведуть спільні військові навчання в Балтійському морі

В акваторії Балтійського моря з 21 по 28 липня пройдуть російсько-китайські військово-морські навчання "Морська взаємодія-2017", повідомляє сайт міноборони РФ.

Згідно з інформацією російського відомства, в навчаннях будуть задіяні близько 10 кораблів і суден різних класів, більше 10 літаків і вертольотів від ВМФ РФ і ВМС Китаю.

Читайте такожВ окупованому Криму підняли по тривозі російський флот "Основними цілями навчант є підвищення ефективності взаємодії двох флотів щодо протидії загрозам безпеки на морі, відпрацювання злагодженості дій екіпажів російських і китайських бойових кораблів", - йдеться в повідомленні.

21 липня загін китайських кораблів прибуде в Балтійськ, в цей же день відбудеться урочиста церемонія відкриття навчань. Активна фаза маневрів пройде з 24 по 27 липня в призначеному районі акваторії Балтійського моря.

Спільні навчання РФ і Китаю проводяться з 2012 року.