Грузія подасть на Росію до Міжнародного суду

Міністерство юстиції Грузії готує позови до Російської Федерації до Міжнародного суду з прав людини.

Як передає радіо «Свобода», в позовних заявах будуть детально перераховані всі випадки, коли, на думку грузинської сторони, Росія порушувала свої міжнародні зобов`язання з питань порядку і процедури депортації нелегальних мігрантів.

Маються на увазі випадки, коли депортовані дійсно порушували російське міграційне законодавство, хоча Міністерство юстиції Грузії стверджує, що у більшості депортованих всі документи були в порядку.

Ще один документ стосується порушення прав етнічних грузин – громадян Росії. Це питання буде піднято грузинською делегацією в Раді Європи.

Розглядається також проблема утримання і працевлаштування тисяч депортованих грузин.

Голова підкомітету парламенту Грузії з прав людини Елене ТЕВДОРАДЗЕ вважає, що держава цілком здатна справиться з цією проблемою: «Ми розробляємо спеціальну програму допомоги цим людям. Питання, звичайно, обговорюватиметься на бюро парламенту і, звичайно, передбачається виділення коштів».