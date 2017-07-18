Британські поліцейські попросили українських правоохоронців допомогти в розслідуванні теракту в Лондоні

Правоохоронні органи Великої Британії звернулися до українських колег з проханням допомогти встановити свідків теракту, скоєного в Лондоні 3 червня. Про це повідомляє Департамент Інтерполу та Європолу на офіційній сторінці Національної поліції України.

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«Звертаємося до громадян, якщо хтось володіє інформацією щодо зазначеного інциденту, звертайтеся до Антитерористичного підрозділу поліції Лондона за посиланням https://act.campaign.gov.uk/ або до Департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України за телефоном: (044) 254-98-36», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 3 червняавтомобіль врізався у натовп на Лондонському мосту, після чого троє озброєних ножами чоловіків вискочили з машини і почали нападати на перехожих. У районі ринку Боро-маркет усі троє були вбиті поліцейськими.

В результаті теракту загинули семеро людей, 48 дістали поранення.