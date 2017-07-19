Сенат Франції схвалив розкритикований законопроект про боротьбу з тероризмом

Верхня палата парламенту Франції проголосувала за антитерористичний законопроект, який має забезпечити умови для скасування надзвичайного режиму, введеного в країні після терактів у листопаді 2015 року.

За ухвалення документа проголосували 229 сенаторів. У жовтні законопроект розгляне Національні збори – нижня палата французького парламенту, повідомляє Le Figaro.

Новий закон повинен забезпечити умови для скасування режиму надзвичайного стану, яке продовжувалося шість разів. Термін надзвичайного режиму повинен закінчитися 1 листопада 2017 року.

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Згідно з документом, співробітники правоохоронних органів і чиновники отримають особливі повноваження для боротьби з терористичною загрозою: спрощуються можливості проведення обшуків в квартирах підозрюваних, дозволяється тимчасово закривати мечеті, молитовні приміщення у разі ведення там терористичної пропаганди.

Передбачається також створення так званих зон безпеки при проведенні великих заходів.

Міжнародні правозахисні організації Amnesty International та Human Rights Watch закликали Париж відмовитися про прийняття закону, так як, на їхню думку, він обмежує основні громадянські свободи.