За образу Лукашенка до двох років засудили Катерину Садовську

60-річну Катерину САДОВСЬКУ суд Ленінського району міста Мінська визнав винною в образі Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і засудив до 2 років ув’язнення.

Як повідомляє радіо “Свобода”, таку образу виявили у тексті звернення, яке написала К.САДОВСЬКА. Зокрема, вона закликала провести психіатричну експертизу здоров’я Президента О.ЛУКАШЕНКА та звинуватила російські спецслужби в підтримці білоруського режиму.

Суд встановив, що це звернення так і не було нікому надіслане, а зберігалося в її комп’ютері.

К.САДОВСЬКУ заарештували у серпні, і певний час саму утримували в психіатричній лікарні.

На судовому процесі К.САДОВСЬКА не визнала своєї провини.

Свій вирок вона назвала переслідуванням за політичними мотивами, за зразком процесів над ворогами народу в радянські часи.