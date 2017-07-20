Конгресмени запідозрили дочку Трампа в приховуванні зв'язків її чоловіка з РФ

У США група з 22 конгресменів від Демократичної партії звернулася до Федерального бюро розслідувань з проханням з'ясувати, чи знала дочка президента США і радник Білого дому Іванка Трамп про зустрічі свого чоловіка Джареда Кушнера з російськими політиками. Про це йдеться в листі конгресменів.

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Вступаючи на посаду радника Білого дому, Трамп заповнювала форму, в якій повинна була вказати, чи мала вона або хтось із членів її сім'ї контакти з іноземними урядами за останні сім років. Умисне приховування таких даних загрожує тюремним ув'язненням на термін до п'яти років.

Конгресмени відзначили, що стурбовані, що Іванка Трамп, можливо, "брала участь у подібному обмані".

Як повідомляв УНІАН, раніше газета The Washington Post, посилаючись на звіти американської розвідки, написала, що Кушнер в кінці 2016 року обговорював з послом Росії в США Сергієм Кисляком можливості використання захищеного каналу дипломатичного зв'язку.