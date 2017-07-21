Смерть вокаліста Linkin Park: фанати несуть квіти до будинку Честера Беннінгтона (фото)

Шанувальники несуть квіти і фотографії до будинку, де виявили тіло соліста гурту Linkin Park Честера Беннінгтона.

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Як повідомляє TMZ, на місце трагедії приїхав діджей Linkin Park Джозеф Хан.Також відомо, що до будинку соліста рок-групи прибули його сім'я та близькі друзі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Честера виявили мертвим в приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі. За інформацією ЗМІ, він повісився. Відомо, що артист протягом декількох років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю.