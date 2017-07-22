ІДІЛ підготував 173 смертника, які готові до терактів у Європі - The Guardian

Інтерпол склав список зі 173 бойовиків "Ісламської держави", підготованих для ролі смертників під час здійснення терактів у Європі.

До публікації, список було поширено у спецслужбах ще 27 травня 2017 року. До нього увійшли особи, "які, можливо, були навчені збирати і встановлювати саморобні вибухові пристрої для завдання серйозних травм і смертей", пише The Guardian, якому вдалося ознайомитися з документом.

Документ складено на основі відомостей, отриманих американською розвідкою в Сирії та Іраку. Пізніше ці дані було передано ФБР, а потім – і Міжнародній організації кримінальної поліції.

Водночас підкреслюють, що Інтерпол на сьогодні не має даних про те, що перераховані у списку люди вже перебувають у Європі.

Читайте такожГолова Пентагону не вірить у смерть лідера ІД аль-Багдаді

Проте спецслужби побоюються, що відповідно до розгрому ІДІЛ на Близькому Сході все більше членів цієї організації будуть намагатися приїхати до Європи, щоб стати смертниками.

За даними Європолу, у 2016 році правоохоронними органами вісьмох європейських країн за обвинуваченням у терористичній діяльності було заарештовано 1002 особи.