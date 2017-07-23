Іран і Ірак домовилися про військову співпрацю

Іран і Ірак підписали угоду про посилення військової співпраці і боротьбу з «тероризмом і екстремізмом», що, як вважають, може викликати занепокоєння США, пише Радіо Свобода.

За даними іранських агентств, цей меморандум про порозуміння між міністрами оборони двох країн також стосується прикордонної безпеки, взаємної технічної і військової підтримки чи співпраці щодо постачання і навчання військ.

Читайте такожІран розроблятиме нові бойові ракети

Видання нагадує, що у 1980–1988 роках Іран і Ірак вели між собою криваву війну, але відносини шиїтського Ірану з Іраком значно поліпшилися після скинення 2003 року переважно сунітської влади президента Іраку Саддама Хусейна і створення в Іраці переважно шиїтського уряду.

Нинішня влада Іраку є для США регіональним союзником, але Іран є фактичним супротивником через розбіжності з багатьох питань. Президент США Дональд Трамп, який обійняв посаду в січні, виступає з твердою лінією щодо Тегерана.