Чехія пояснила свою відмову від участі у європейській програмі розселення мігрантів

Уряд Чехії не схвалює критику Європейської комісії щодо невиконання квот із переселення мігрантів з Греції та Італії. Прага стверджує, що схема, призначена для допомоги Італії та Греції, не працює і що Європа повинна зосередити свої зусилля на інших заходах, спрямованих на подоланні міграційної кризи, передає Європейська правда з посиланням на Euractiv.

Цей аргумент був головним у чеській відповіді на офіційне повідомлення Комісії, яке було відправлене в середині червня після того, як ЄК розпочала юридичні процедури проти Чехії, Угорщини та Польщі.

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"Наша відповідь базується на тих же аргументах, які ми використовували з самого початку - у схемі переселення є багато технічних недоліків, які не можуть бути вирішені без просування інших ініціатив", - заявив державний секретар Чехії у справах ЄС Алеш Шмеларж.

"Механізм не може ефективно вирішувати кризу, і це створює додаткові проблеми безпеки та непропорційний розподіл ризиків, тоді як ми не контролюємо загальний обсяг ризиків та витрат", - додав він.

За словами чеського уряду, ЄС повинен взяти під контроль свої кордони та кількість іммігрантів, перш ніж може бути втілена будь-яка ефективна система переселення.

"Тільки тоді ми зможемо вирішувати ситуацію людей, які вже прибули до ЄС - шляхом інтеграції тих, хто має право на отримання притулку та повернення тих, хто його не має", - зазначив Шмеларж.

Як повідомляв УНІАН, у червні Європол заявив про проведення спецоперації по всій Європі та затримання понад сотні осіб, яких підозрюють у незаконному переправленні нелегальних мігрантів.