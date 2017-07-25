У Росії просять Путіна ввести санкції проти Польщі через знесення радянських пам'ятників

Рада Федерації РФ запропонувала президенту РФ Володимиру Путіну обмежити співпрацю з Польщею через закон про знесення пам'ятників радянським воїнам. Про це повідомляє РИА Новости.

Сенатори попросили доручити профільним відомствам Росії розробити пропозиції щодо можливих заходів в адресу Варшави. Також пропонується ввести санкції щодо польських парламентаріїв, які виступили ініціаторами закону про декомунізацію.

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Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, президент РФ поки не приймав ніяких рішень з приводу такої ініціативи.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки в закон про заборону пропаганди комунізму, які передбачають знесення радянських пам'ятників у країні. Польський закон про декомунізацію торкнеться близько 230 пам'яток Червоної армії.