У Росії просять Путіна ввести санкції проти Польщі через знесення радянських пам'ятників
Також пропонується ввести санкції щодо польських парламентаріїв, які виступили ініціаторами закону про декомунізацію.
Рада Федерації РФ запропонувала президенту РФ Володимиру Путіну обмежити співпрацю з Польщею через закон про знесення пам'ятників радянським воїнам. Про це повідомляє РИА Новости.
Сенатори попросили доручити профільним відомствам Росії розробити пропозиції щодо можливих заходів в адресу Варшави. Також пропонується ввести санкції щодо польських парламентаріїв, які виступили ініціаторами закону про декомунізацію.
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Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, президент РФ поки не приймав ніяких рішень з приводу такої ініціативи.
Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки в закон про заборону пропаганди комунізму, які передбачають знесення радянських пам'ятників у країні. Польський закон про декомунізацію торкнеться близько 230 пам'яток Червоної армії.