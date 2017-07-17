Президент Польщі підписав закон про знесення комуністичних пам'ятників

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки в закон про заборону пропаганди комунізму, які передбачають знесення радянських пам'ятників у країні. Закон набирає чинності через три місяці з моменту підписання.

"Президент підписав... закон від 22 червня про зміну закону про заборону пропаганди комунізму чи іншого тоталітарного ладу в назвах будівель, об'єктів та приміщень для публічного користування", - повідомляється на офіційному сайті польського президента, передає РИА Новости.

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Нижня палата (сейм) парламенту Польщі 22 червня проголосувала за внесення поправок в закон про заборону пропаганди комунізму або іншого тоталітарного ладу в назвах будівель і об'єктів. Документ передбачає знесення пам'ятників радянської епохи, в тому числі військових. За підрахунками Інституту національної пам'яті Польщі, відповідального за меморіальну роботу, закон про декомунізацію торкнеться близько 230 пам'яток Червоної армії.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що згідно з поправками "стане неможливою установка пам'ятників, які пропагують тоталітарний лад". "Пам'ятники не можуть увічнювати осіб, події чи дати, що символізують комунізм чи інший тоталітарний лад, а також яким-небудь чином цей лад пропагувати", - йдеться в документі.

При цьому підкреслюється, що заборона не стосується тих пам'яток, які не виставлені на загальний огляд, знаходяться на території кладовищ або інших місць поховань", виставлені публічно в рамках мистецької, освітньої, колекціонерської або наукової діяльності, демонструються "в цілях, відмінних від пропаганди тоталітарного ладу", а також тих, які вписані в реєстр пам'яток.

Підписані президентом поправки передбачають перехідний період в 12 місяців з дня набрання чинності для виконання відповідних змін або демонтажу пам'ятників.