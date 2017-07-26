У Каліфорнії білка залишила без світла понад 45 тисяч осіб
09:33, 26 липня 2017Світ
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В результаті події без світла залишилися житлові будинки, школи та підприємства.
Ілюстрація / REUTERS
В американському штаті Каліфорнія в місті Сан-Дієго близько 45,5 тис. людей залишилися без електрики через те, що білка зачепила лінію електропередачі. Про це повідомляє телеканал CBS8.
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В результаті події без світла залишилися житлові будинки, школи та підприємства.
Відзначається, що робітникам вдалося відновити подачу електрики приблизно через годину.
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