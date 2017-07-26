У МЗС Франції заявили, що санкції США проти Росії можуть порушувати міжнародне право

У Франції вважають, що нові санкції США проти Ірану, Росії та Північної Кореї можуть порушувати міжнародне право у зв’язку із їхнім екстериторіальним охопленням. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерство закордонних справ Франції.

«Цей законопроект, в разі його прийняття, дозволить вжиття заходів щодо європейських фізичних або юридичних осіб у зв'язку з ситуаціями, які не мають ніякого зв'язку зі Сполученими Штатами», - йдеться у повідомленні міністерства.

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У відомстві наголосили, що екстериторіальний зміст цього тексту не відповідає міжнародному праву.

«Ми оскаржували подібні тексти, які приймалися в минулому", - зазначили в МЗС Франції.

У міністерстві також заявили, що Франція буде обговорювати це питання з Єврокомісією та з партнерами по ЄС.

Як повідомляв УНІАН раніше, палата представників США 25 липня проголосувала за нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, проект яких був узгоджений у липні.