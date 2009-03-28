Гостра фаза кризи в Росії закінчена

Гостру фазу кризи Росія пройшла. Таку думку висловив перший заступник голови Банку Росії Олексій Улюкаєв в прямому ефірі радіостанції "Эхо Москвы". Він назвав ситуацію, що склалася в економіці, "передбачуваною", зазначивши, що тепер Росія знаходиться "в макроекономічному балансі".

Водночас, за його словами, ситуація в економіці зберігатиметься в нинішньому стані ще тривалий час. "Ми ще якийсь час – можливо рік, можливо два - будемо в цій стадії", - сказав О.Улюкаєв.

За словами першого заступника голови ЦБ, Банк Росії за лютий і березень 2009 р. не продав "ні цента" із золотовалютних резервів (ЗВР). При цьому за період з 16 по 20 березня ЗВР зросли майже на 10 млрд дол., склавши 385,3 млрд дол.

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